15/10/2026 18:13

【ＡＩ】渣打歡迎「ART」框架的推出，建構安全高效的金融生態圈

《經濟通通訊社15日專訊》渣打集團(02888)公布，透過香港金管局第二期生成式人工智能(GenA.I. )沙盒，完成金融交易監測及客戶財務分析兩大範疇的用例測試。建基於第一期沙盒所累積的寶貴經驗，渣打香港再度成功驗證人工智能在提升銀行服務及營運效率方面的潛力。



渣打香港兼大中華及北亞區合規總監紀鷺禧表示，渣打歡迎金管局發布的負責任應用人工智能「ART」框架，進一步確立可問責(Accountability)、具韌性(Resilience)及可信賴(Trust)三方面於A.I. 技術應用上的重要性。該行在積極拓展人工智能及新興科技的應用的同時，亦遵循「人工監督」(human oversight)的機制，確保由具備專業判斷的人員作最終審核及決定。渣打現時在全球已開發超過300個A.I. 用例，涵蓋財富管理、跨境業務等核心增長領域。憑藉本行在全球A.I. 應用累積的實務經驗，該行將繼續拓展多元化的應用場景以推動數碼轉型，並與業界攜手推動安全可靠的A.I. 應用。」



透過金管局的沙盒，渣打香港在風險可控的框架下測試GenA.I. 的實際應用場景。在金融罪行風險管理方面，GenA.I. 可分析可疑交易數據及調查資料，協助相關人員製作全面的報告，同時提高內容的準確性，從而鞏固銀行偵測及防範金融罪行的能力。此外，該行亦進一步探索GenA.I. 處理客戶交易數據的能力，在符合私隱保障、資料管治及監管要求的前提下，協助客戶經理更全面掌握客戶的財務狀況，提供合適的投資觀點。(bn)