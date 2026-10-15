15/10/2026 18:10

【ＡＩ】中銀香港(02388)展示生成式人工智能第二期沙盒成果

《經濟通通訊社15日專訊》中銀香港(02388)公布，作為香港金管局生成式人工智能沙盒計劃的第二期參與機構，成功完成「智能投資資訊助理」及「AI語音客服」兩項應用的技術驗證，體現該行積極深化金融科技創新應用、持續提升客戶體驗的實踐。



中銀香港副總裁陳文表示，中銀香港歡迎金管局今天發布的負責任應用人工智能「ART」框架，並將積極落實相關要求，鞏固金融科技生態的可信賴性與韌性，致力為客戶提供安全、高效的金融服務，並支持香港金融科技應用穩健發展。該行積極參與金管局沙盒計劃，於第二輪的計劃中，聚焦「智能投資資訊助理」及「AI語音客服」應用場景，進一步拓展AI智能體在財富管理數碼轉型及深化防欺詐偵測技術的應用。



他指出，該行所有應用場景均設有嚴格的安全防護機制，以保障輸出內容的安全性、合規性、數據隱私與可控性，在可控、有序的前提下加速AI智能體的規模化應用。此外，該行亦已入選GenA.I。沙盒++計劃，並將就消費體驗及前線員工智能培訓場景開展試點，探討金融科技在多元化產業合作及客戶服務的應用。未來，中銀香港將進一步探索以代理式人工智能技術的深化應用，持續驅動金融創新，穩步推進金融科技建設。(bn)