15/10/2026 18:00

【ＡＩ】滙豐：於金管局GenA.I.沙盒成功試驗GenAI手語翻譯及深偽偵測用例

《經濟通通訊社15日專訊》滙豐香港於金管局的GenA.I. 沙盒內測成功試驗兩項針對客戶體驗及防騙能力的用例，以回應金融業界對該範疇的重視。首項用例為GenAI手語翻譯，探索如何運用科技，協助有需要客戶更便利及直接地使用銀行服務；另一用例是深偽(deepfake)偵測，旨在協助偵測新興科技風險，更主動應對日新月異的詐騙威脅。



滙豐香港零售銀行及財富管理業務數碼渠道及人工智能主管郭哲明(Kazimierz Kelles-Krauz)表示，由客戶期望到騙徒的手段，AI同時為銀行業生態的兩端帶來鉅變。它讓銀行可主動預測和及早偵測金融騙案，並令日常銀行服務更簡便、更個人化和包容。作為一家為未來作好準備的銀行，滙豐會持續投資於AI在本港的長遠發展以服務本地客戶，從而令整體金融體系更具韌性、更緊貼客戶需求及更值得信賴。



他續指，參與GenA.I. 沙盒計劃充分體現滙豐負責任地應用及發展科技的原則。沙盒提供風險可控的環境、監管指導及跨界別協作，讓該行在考慮廣泛應用前得以測試、理解及改善方案。透過上述兩項及未來可能推出的用例，滙豐期望推動負責任創新，並完善產品及服務的質素和普及性。(bn)