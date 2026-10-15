15/10/2026 11:31
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報2.74厘，連跌兩日
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.73792厘，跌1.208基點，連跌兩日，是8月24日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.30857厘，升0.071基點。
隔夜息報2.30357厘，跌11.012基點；一周拆息跌1.154基點，報2.43054厘，兩周則跌3.744基點，報2.52982厘。長息方面，六個月拆息跌0.143基點，報3.47446厘，一年期則跌1.625基點，報3.96399厘。
港元匯價今日在7.847-7.8484之間上落，最新報7.8473。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.30357厘，跌11.012基點；一周拆息跌1.154基點，報2.43054厘，兩周則跌3.744基點，報2.52982厘。長息方面，六個月拆息跌0.143基點，報3.47446厘，一年期則跌1.625基點，報3.96399厘。
港元匯價今日在7.847-7.8484之間上落，最新報7.8473。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.30357
|-11.012
|一周
|2.43054
|-1.154
|兩周
|2.52982
|-3.744
|一個月
|2.73792
|-1.208
|兩個月
|3.01536
|-
|三個月
|3.30857
|+0.071
|六個月
|3.47446
|-0.143
|一年
|3.96399
|-1.625
資料來源：香港銀行公會