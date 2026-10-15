15/10/2026 11:31

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.30357 -11.012 一周 2.43054 -1.154 兩周 2.52982 -3.744 一個月 2.73792 -1.208 兩個月 3.01536 - 三個月 3.30857 +0.071 六個月 3.47446 -0.143 一年 3.96399 -1.625

《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.73792厘，跌1.208基點，連跌兩日，是8月24日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.30857厘，升0.071基點。隔夜息報2.30357厘，跌11.012基點；一周拆息跌1.154基點，報2.43054厘，兩周則跌3.744基點，報2.52982厘。長息方面，六個月拆息跌0.143基點，報3.47446厘，一年期則跌1.625基點，報3.96399厘。港元匯價今日在7.847-7.8484之間上落，最新報7.8473。資料來源：香港銀行公會