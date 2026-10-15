15/10/2026 18:49

【ＡＩ】平安數字銀行完成香港金管局第二期GenA.I.沙盒

《經濟通通訊社15日專訊》平安數字銀行（國際）作為香港金管局與香港數碼港管理有限公司推出的第二期生成式人工智能沙盒（GenA.I. 沙盒）的參與機構，成功完成「反詐騙策略平台」(Anti-Fraud Strategy Platform)用例，於沙盒的環境中進一步強化涉及深度偽造詐騙的偵查能力。



平安數字銀行行政總裁姚文松表示，平安數字銀行很榮幸參與金管局的第二期GenA.I. 沙盒測試，沙盒是銀行探索金融科技的有力工具，該行在過程中獲得金管局寶貴的指導，並與同業分享實踐經驗，合力推進業界反詐騙的發展。是次項目成功驗證了GenA.I. 探索深度偽造詐騙的偵查能力，從不同維度及場景下了解人工智能對於偽造或合成面孔的偵查敏銳度，沙盒測試結果顯示偵測準確率達96%以上。該行相信是次沙盒所汲取的經驗有助強化業界反深偽詐騙的能力，合力構建更強大的防禦機制。(bn)