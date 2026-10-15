15/10/2026 18:57

【ＡＩ】滙豐廖宜建：香港AI專才團隊已有150人，料未來兩三年團隊規模翻一倍

《經濟通通訊社15日專訊》早前有傳金管局質疑滙控(00005)在新加坡設立人工智能中心的意圖，滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，集團作為國際大型機構，在全球各地發展業務相當正常，而香港是滙豐主場，並為集團亞洲和中東業務的決策地，未來會繼續加大在香港投資。



他指出，香港資本市場和財富管理都正在蓬勃增長之中，客觀條件可見發展前景相當可觀，未來在業務和人才的資源投放都會持續增加。



廖宜建表示，集團的科技和人工智能（AI）專才遍布香港、英國及其他主要市場，目前在香港已有一支由150位AI專才組成的團隊，料未來兩三年團隊規模翻倍。



他又引述集團行政總裁艾橋智指，將於香港設立全球人工智能研究院，預計於2027年初開始運作，初期將專注於AI應用案例、後量子密碼學和區塊鏈技術。(bn)