15/10/2026 18:59

【ＡＩ】工銀亞洲：將持續深化AI技術在風險管控、產品創新及客戶服務等核心領域的應用

《經濟通通訊社15日專訊》中國工商銀行（亞洲）表示，作為2025年第二期生成式人工智能(GenA.I. )沙盒計劃的參與銀行，今日在香港金管局與數碼港聯合舉辦的「金融+ A.I. 」論壇上，展示「信盾智催」、「反洗錢年檢自動化」及「金融市場風險監測」三大智能應用成果，與業界共同推動「AI+金融」策略發展。



中國工商銀行（亞洲）副行政總裁劉彥斌表示，該行積極響應香港金融科技發展策略，在GenA.I. 沙盒計劃的實踐中，緊守「合規優先、客戶與數據安全至上」的原則，在風險可控的環境下深度研發與測試驗證AI場景。依託工銀集團的金融科技實力和全球化資源網絡，該行將持續深化AI技術在風險管控、產品創新及客戶服務等核心領域的應用，為銀行數智化轉型提速增效，服務香港金融科技的穩健發展。(bn)