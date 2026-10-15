15/10/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價貶4點子，止四連升，報6.7253
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7253，較上個交易日跌4點子，止四連升，較市場預測偏弱約280點，上個交易日報6.7249。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7253
|+4.00
|1歐元/人民幣
|7.5068
|-97.00
|100日圓/人民幣
|4.2472
|+60.00
|1港元/人民幣
|0.8570
|+1.40
|1英鎊/人民幣
|8.8709
|-247.00
|1澳元/人民幣
|4.6794
|-66.00
|1紐元/人民幣
|3.7593
|-71.00
|1新加坡/人民幣
|5.2262
|-180.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0588
|-25.00
|1加元/人民幣
|4.7180
|+1.00
|1人民幣/林吉特
|0.6077
|-4.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.4869
|-438.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4711
|+167.00
|1人民幣/韓元
|200.4200
|+46.00