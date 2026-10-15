15/10/2026 17:13

《神州經脈》蘋果智能測試版月底推出，成品油價不調整，深圳落實現房銷售

《神州經脈》滬深股市今日（15日）集體下挫，滬綜指收跌1.59%，報3707.48點，盤中一度跌破3680點；深成指跌2.43%，創業板指曾跌逾4%，最終收挫2.92%。兩市全日成交額1.63萬億元（人民幣．下同），較上日增加2186億元或15.5%。船舶板塊受霍爾木茲海峽近期緊張局勢影響，盤中持續走低；通信設備板塊跌幅居前；白酒概念逆勢走高，電信股尾盤拉升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6916，較上個交易日4時30分收盤價升9點子，兩連升，創2022年6月28日以來逾四年三個月新高，全日在6.6901至6.6938之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7253，較上個交易日跌4點子，止四連升，較市場預測偏弱約280點。



*今日新聞精選*



1. 中朝新鴨綠江大橋今日正式開通，國務院總理李強在開通儀式上發表視頻致辭表示，中朝新鴨綠江大橋在中朝雙方共同努力下順利開通，不僅將有力促進兩國經貿合作，也將進一步密切雙方人員往來、拉緊兩國人民之間的感情紐帶，必將成為象徵中朝傳統友誼的新地標。希望雙方以大橋開通為契機，持續優化口岸通關，提升互聯互通水平，挖掘邊境地區合作潛力，不斷增進兩國人民福祉。



2. 中國商務部部長王文濤今日會見蘋果公司執行董事長庫克。雙方就中美經貿關係、人工智能發展、蘋果公司在華業務等議題進行交流。王文濤表示，中方倡導人工智能發展安全可控、普惠向善、治理合作。希望蘋果公司發揮溝通橋樑作用，為推動中美經貿關係持續穩定向好發展貢獻力量。希望蘋果公司繼續深耕中國市場。庫克表示，蘋果公司看好中國發展前景，將進一步擴大在華業務，並願為推動美中經貿關係穩定健康發展發揮積極作用。



3. 據內媒「界面新聞」報道，蘋果董事會執行主席庫克今日在上海走訪，在談及Apple Intelligence（蘋果智能）相關問題時，庫克表示，蘋果智能及相關阿里千問大模型確已獲得批准，將在10月晚些時候發布測試版本，其中包含實時翻譯、書寫工具、照片清除工具等首批蘋果智能功能，但是Siri AI這次不包括在內。此前外電報道，蘋果計劃於12月在中國大陸地區推出Apple智能。



4. 第140屆廣交會今起至11月4日在廣州舉行。中國商務部發言人何亞東介紹，本屆廣交會第一期於10月15日到19日舉辦，以先進製造為主題，展覽面積達到了52萬平方米，展位超過2.5萬個，1.2萬家企業集中展示人工智能、綠色低碳等前沿的成果。



5. 據國家發改委，9月24日國內成品油價格調整以來，中東地緣局勢複雜多變，國際市場原油價格短暫回落後又出現較大幅度上漲。根據國際市場油價變化情況，本次汽、柴油價格不作調整。今年國內油價已經歷20輪調整，其中上調13次、下調5次，並有2次不作調整。



6. 深圳發布落實《關於完善商品住房銷售制度的通知》的實施意見。其中提出，有序推進現房銷售。自2026年8月28日後新公告出讓土地的商品住房項目，優先選擇現房銷售。通過招拍掛方式出讓、在土地出讓公告中明確要求實行現房銷售的項目，開發企業應當實行現房銷售。2026年8月28日後新發布國有建設用地使用權出讓公告的商品住房項目，開發企業申請預售的，單體建築應當完成主體結構封頂。



7. 深圳下月14-19日迎來亞太經合組織（APEC）「會議周」，包括於11月18-19日舉辦APEC第三十三次領導人非正式會議。深圳市政府今日舉行APEC會議「綠色出行、暢通有我」主題新聞發布會，宣布在APEC會議期間，將實施地鐵、公交票價五折優惠等措施，鼓勵市民停用少用私家車，降低路面交通壓力；同時呼籲市民積極響應居家辦公、帶薪休假、錯峰出行等倡議，減少重點區域人流、車流壓力。



8. 據彭博社報道，TikTok母公司字節跳動即將達成一項協議，採購台灣芯片製造商聯發科(MediaTek)的數據中心半導體產品。該交易既能幫助字節跳動確保關鍵芯片供應，也有助於聯發科與高通展開競爭。這些芯片將用於支持字節跳動數據中心的運行。聯發科將提供數量未披露的專用集成電路(ASIC)。ASIC是根據客戶平台需求定製設計的芯片。如果交易達成，字節跳動可能成為聯發科此類ASIC產品的第二個重要客戶，僅次於谷歌。(sl)