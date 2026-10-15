15/10/2026 10:40

【數據解讀】機構：宏觀經濟處於弱修復階段，料人行明年將降息20個基點

《經濟通通訊社15日專訊》中國人民銀行周三（14日）公布的9月金融數據顯示，當月新增信貸及社融增量均稍好於預期，居民中長貸轉正，不過廣義貨幣供應量M2和M1增速均有所下滑，其中M2同比增速創下一年半以來新低。分析認為，繼國慶長假前送出一攬子財政和貨幣政策「大禮包」後，短期貨幣政策或進入新觀察期。



數據顯示，內地9月新增人民幣貸款為10800億元（人民幣．下同），稍高於預期；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長7.2%，遜預期，續創2025年3月來新低；狹義貨幣供應量(M1)同比增長放緩至3.2%。數據並顯示，9月末人民幣貸款餘額283.44萬億元，同比增長4.8%；人民幣存款餘額349.45萬億元，同比增長7.5%。此外，9月社會融資規模增量3.55萬億元，高於預期，較上年同期多200億元。



*凱投宏觀：料人行明年面臨重啟貨幣寬鬆壓力*



凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家Nguyen Hoang Nam分析，雖然人行上個月下調了抵押補充貸款(PSL)利率，但自去年以來其他利率保持不變。廣義信貸疲軟不太可能促使人行進一步放鬆貨幣政策，主要原因之一是人行認為這種疲軟在很大程度上是結構性的。不過，考慮到中國經濟債務負擔沉重，企業部門的財務壓力也在加大，預計人行明年將面臨重啟貨幣寬鬆的壓力。預測人行明年將降息20個基點。



*東北證券：若「穩」遭超預期衝擊，四季度人行或降準降息*



東北證券宏觀經濟首席分析師廖博表示，前三季度住戶存款增加9.39萬億元，說明居民部門的超額儲蓄仍在積累過程。從M2增速與名義GDP增速比較的視角來看，流動性仍處於合理充裕的區間。當前宏觀經濟處於弱修復階段，預計貨幣政策維持適度寬鬆基調，與財政、產業、就業、社保等形成政策合力，因此流動性寬鬆格局大概率不會變化。



當前國內有效需求不足和供給端過度競爭的結構性矛盾依舊存在，若「穩」的局面一旦遭遇超預期的衝擊，政策基調可能迅速轉變，也不排除四季度人行通過降準降息的方式進一步展現適度寬鬆的貨幣政策立場。



預計四季度國內經濟或延續弱修復態勢，寬信用載體相對缺乏，四季度GDP大概率漸近運行在4.5%左右，出口有望延續高景氣度，內需有關變量邊際回暖。(jq)