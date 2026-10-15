15/10/2026 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2660 -0.30 1周 1.3460 -0.24 2周 1.3493 -0.37 1個月 1.4111 +0.03 3個月 1.4300 +0.00 6個月 1.4478 -0.02 9個月 1.4630 -0.19 1年 1.4740 -0.08

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行450億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放450億元。*今日開展7000億買斷式逆回購，增量2000億*人民銀行昨公告，為保持銀行體系流動性充裕，今日將開展7000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(182天)，到期日為2027年4月15日(遇節假日順延)，較今日到期的5000億元6個月期買斷式逆回購增量2000億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1個月升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)