15/10/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升9點子，兩連升報6.6916，創逾四年三個月高

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6916，較上個交易日4時30分收盤價升9點子，兩連升，創2022年6月28日以來逾四年三個月新高，全日在6.6901至6.6938之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升50點子，報6.6910。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7253，較上個交易日跌4點子，止四連升，較市場預測偏弱約280點。



市場重新評估美聯儲的政策路徑，人民幣則延續穩中略升走勢，對外部擾動反應有限。「估計美元/人民幣還會繼續溫和下行，慢慢向6.65附近靠攏，」一外資行交易員稱，目前市場進入避險模式，美債收益率明顯承壓，美聯儲10月加息的門檻較高。(jq)