15/10/2026 16:45

【ＡＩ】內媒：庫克指蘋果智能將於10月底在華發布測試版，不包括Siri AI

《經濟通通訊社15日專訊》據內媒「界面新聞」報道，蘋果董事會執行主席蒂姆．庫克今日在上海走訪，在談及Apple Intelligence（蘋果智能）相關問題時，庫克表示，蘋果智能及相關阿里千問大模型確已獲得批准，將在10月晚些時候發布測試版本，其中包含實時翻譯、書寫工具、照片清除工具等首批蘋果智能功能，但是Siri AI這次不包括在內。庫克表示，「我們很高興，首批核心的蘋果智能功能是可以慢慢上線了」。



中國商務部今午發布消息指，商務部部長王文濤當天會見庫克，雙方就中美經貿關係、人工智能發展、蘋果公司在華業務等議題進行交流。



此前外電報道，蘋果計劃於12月在中國大陸地區推出Apple智能；另有內媒報道，工信部入網信息顯示，國行版iPhone Duo、iPhone 15 Pro、iPhone 16 Pro、iPhone Air、iPhone 17以及iPhone 18 Pro Max機型備案信息，已新增搭載的大模型備案編號，有關編號分別對應蘋果智能、通義萬相、通義千問。(sl)