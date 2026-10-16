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16/10/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3329，英國央行行長指不急於為11月是否加息定調
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.793
|102.003
|-0.210
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.98/02
|158.03/07
|157.97/01
|歐元/美元
|1.1244/48
|1.1238/42
|1.1220/24
|英鎊/美元
|1.3327/31
|1.3313/17
|1.3273/77
|美元/瑞郎
|0.8242/46
|0.8245/49
|0.8264/68
|美元/加元
|1.4161/65
|1.4165/69
|1.4184/88
|澳元/美元
|0.6959/63
|0.6956/60
|0.6918/22
|紐元/美元
|0.5668/72
|0.5666/70
|0.5621/25
|美元/人民幣
|6.6871/75
|6.6870/74
|6.6913/17
|美元/港元
|7.8479/83
|7.8476/80
|7.8472/76
*上述報價只供參考用