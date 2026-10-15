16/10/2026 07:53

《國金頭條》道指收市升逾1%，美9月PPI高於預期，通脹壓力再升，AI及存儲股續受壓

《經濟通通訊社16日專訊》美股周四(15日)反彈，道指升逾1%，標指及納指亦錄得升幅。市場資金有由高估值科技股轉向其他板塊的跡象，但人工智能相關股份仍然受壓，反映投資者對AI基建投資回報、企業融資成本及行業估值的憂慮未除。美9月PPI高於預期，通脹壓力再升。



道指收市升556.21點，或1.08%，報52177.69點；標指升25.12點，或0.33%，報7744.06點；納指早段一度挫1.4%，其後反覆向上，收市升20.16點，或0.08%，報26713.03點。



*CoreWeave先跌後回，AI及存儲股仍受壓*



AI相關股份的沽壓。數據中心營運商CoreWeave(US.CRWV)早段急挫近一成，尾市倒升5.9%。



存儲及半導體股份繼續面對壓力。希捷科技(US.STX)跌3.2%，西部數據(US.WDC)跌2.1%，SK海力士(US.SKHY)ADR亦挫近1%，反映AI相關股份的調整已由部分基建企業擴散至其他硬件及存儲環節。美國費城半導體指數跌0.9%，連跌七個交易日。



其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)跌2.3%，特斯拉(US.TSLA)跌1.3%，英偉達(US.NVDA)跌1.8%，Meta(US.META)跌0.1%，蘋果(US.AAPL)跌0.3%，微軟(US.MSFT)升%1.1，谷歌(US.GOOG)升0.4%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%。



*9月PPI創2022年3月以來最大單月升幅*



美國通脹壓力再度升溫。美國9月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升1.3%，遠高於市場預期的0.5%至0.6%，亦較8月的0.4%加快，創2022年3月以來最大單月升幅；按年升幅擴大至6.3%，高於市場預期的約5.3%至5.4%。扣除食品及能源後，核心PPI按月上升0.7%，高於預期的0.3%；按年升5%，亦超出預期的4.4%。



*美元兌日圓於158附近徘徊*



美匯指數高位回落，跌約0.4%至102.07。美元兌日圓於158附近徘徊，微跌0.1%。歐元兌美元低位反彈，升至約1.12美元，升0.4%。



國際金價反彈，現貨金及紐約期金分別上升1.3%及1.8%，扭轉此前連跌三日的走勢。現貨金報每盎司4160美元，升1.3%；紐約期金升1.8%，報每盎司4181美元。



紐約期油升2.7%，報每桶97.67美元；布蘭特期油升0.2%，報每桶105.79美元。(yc)