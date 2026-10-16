16/10/2026 08:35

《政政經經－石鏡泉》加息升溫

《政政經經》美國通脹形勢再度急劇升溫，周三（14日）公布的數據顯示，9月消費者價格指數(CPI)按月升0.6%，創下近5個月來最大漲幅；按年增速由3.4%擴大至3.7%，超出市場預期的3.6%，為5月以來新高。



剔除食品與能源後的核心CPI按月上漲0.3%，高於預期的0.2%；按年增速由2.4%反彈至2.6%。



素有「聯儲局傳聲筒」之稱的知名財經記者蒂米拉奧斯(Nick Timiraos)測算指出，9月核心通脹未四捨五入的按月漲幅達到0.33%，較多數經濟學家的預期高出約0.1個百分點，其3個月年化增速更是從8月的2%大幅拉升至3.4%。



據CME Fed Watch，數據公布後，美國聯儲局10月加息概率升至43.7%，維持利率不變的概率為56.3%。聯儲局到12月維持利率不變的概率為4.3%，累計加息25個基點的概率55.3%，累計加息50個基點的概率為40.4%。



*燃油急漲成最大推手*



本輪通脹的反彈呈現出明顯的雙層驅動特徵。9月能源價格按月跳漲5.2%，按年漲幅高達20.4%。其中，汽油價格單月大幅拉升9.1%，按年上漲34.2%；用於冬季取暖的燃料油價格過去一年漲幅更是達到了驚人的74.2%。



中東戰火封鎖關鍵海運航道、海灣煉油廠受損等連鎖反應，正源源不斷向美國終端物價滲透。



然而，通脹並非單純受油價反彈催化。在能源分項之外，住房服務成本連續第二個月走高，交通運輸服務與醫療保健服務增速雙雙抬頭。



這些與聯儲局高度聚焦的「超級核心通脹(PCE Supercore)」高度綁定的服務分項集體走高，表明關稅成本、供應鏈擾動以及企業在人工智能(AI)領域的巨額資本開支，正廣泛外溢至各行業商品與服務價格中。



*年底前再加息機率九成*



面對頑固的價格壓力，彭博分析師安斯蒂(Chris Anstey)認為，聯儲局9月加息25個基點至3.75厘至4厘之後，最新的官員表態並未給10月連續加息做鋪墊，但超預期的核心通脹報告幾乎坐實了9月加息絕非「一次性行動」，年內進一步收緊的概率正急劇上升。



在數據公布前，紐約聯儲行主席威廉斯與聯儲局副主席鮑曼均強調，由於長端國債利率高企已在收緊金融條件，政策制定者毋須在10月倉促行動。



然而最新數據出爐後，預測市場的Kalshi數據顯示10月加息概率已從21%跳升至33%，而利率期貨市場對12月再度加息的押注已逼近90%，甚至開始定價2027年底前還將追加三次加息。



*資金短期趨謹慎*



由於美國通脹數據高於預期，市場上調聯儲局加息預期，壓制全球科技股估值；疊加AI存儲板塊前期獲利盤集中兌現，高彈性品種波動放大。短期資金趨於謹慎，盤面等待新的企穩訊號。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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