16/10/2026 14:58

【外圍經濟】沃什談AI：最具深遠影響的變革，將為美國經濟帶來巨大效益

《經濟通通訊社16日專訊》美國聯儲局主席沃什周五在曼谷出席國際貨幣基金組織(IMF)與世銀秋季年會，其間與IMF總裁格奧爾基耶娃進行深度對話，談及對全球經濟及人工智能(AI)熱潮等範疇的看法。



沃什認為，當前地緣政治緊張格局下，全球經濟基本面優於預期，「多數G20經濟體表現出的韌性，遠超此前五、六個月市場的預測」。



對於AI，沃什稱「這大概是我有生以來美國和全球經濟最具深遠影響的變革」，將為美國經濟帶來巨大效益。他認為，AI工具能大幅改善央行處理數據的能力，使經濟趨勢研判更為精準，從根本上改變貨幣政策的實施方式。



他認為，短期來看AI先推高總需求，中長期可帶來正向供給衝擊，提升生產力並產生「反通脹」效應。



他透露，聯儲局已專門成立「生產率與就業特別工作組」，著手解決包括AI經濟影響在內等問題。首場聽證會定於11月16日在三藩市舉行。(yc)