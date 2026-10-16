16/10/2026 16:02

【風雲人物】白宮新發言人掀連番爭議，自稱律師被質疑資歷造假，失言稱「中國連像樣的廁所都沒有」

《經濟通通訊社16日專訊》美國白宮新任發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)才履新數天，便掀起連場爭議。自稱是律師的她說是早年在旅居中國時考獲律師資格，被質疑資歷造假。至周四（15日）受訪時，她又稱「中國連像樣的廁所都沒有，怎會是下個要崛起的國家？」言論再引爭議。



扎卡里亞周一（12日）正式上任為白宮任發言人，接替離職的萊維特，但上任翌日就鬧出笑話，在其首場白宮記者會上誤稱自己的丈夫為總統。



同日，有記者問她是在美國哪州通過律師資格考試，她回答「是在旅居中國的時候」，引起輿論質疑其律師資格，因中國律師考試只限中國公民參加。扎卡里亞一直自稱是「lawyer」（律師），但總統特朗普公布其任命時稱她是「attorney」（執業律師）。



周四她受訪解畫，稱當時因周圍太嘈吵，聽錯記者的問題是「你從法學院畢業後去了哪裏」，才會回答中國。



被追問到底有否律師資格時，她才承認2011年時因為要隨丈夫搬到中國，無心應考，故沒有通過律師考試，又聲稱考試結果「無關重要」，因知道在中國不需要這資格。



扎卡里亞亦稱，曾經諮詢許多業內人士，他們說「你可以稱自己為律師」，但她從來沒有讓人覺得是執業律師。(yc)