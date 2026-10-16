16/10/2026 16:38

《本港經濟》統計處公布第四季業務展望，企業看好前景比率轉正，為十季度以來首次

《經濟通通訊社16日專訊》政府統計處今日發表2026年第四季業務展望按季統計調查結果。綜合調查涵蓋的各大行業，預期第四季業務狀況較第三季為佳的受訪者佔14%，高於預期較差者(9%)。與上一次調查相比，預期第四季業務狀況較佳的比率上升4個百分點，而預期較差的比率則由14%顯著下降至9%。



按行業分析，大部分涵蓋行業預期第四季業務狀況較上一季改善或大致維持不變。其中以住宿及膳食服務業，以及金融及保險業的表現最為樂觀，預期業務狀況改善的受訪者比例較多。相反，運輸、倉庫及速遞服務業預期業務較差的受訪者則多於預期較佳者。



業務及產出量方面，住宿及膳食服務業、製造業、金融及保險業和零售業受訪者，總體預期第四季業務量、生產量或銷售量將較上一季上升。就業情況方面，住宿及膳食服務業與地產業招聘意欲較強，預期從業人數上升者較多；惟資訊及通訊業和建造業預期從業人數下降的比率相對較高。



價格走勢方面，大部分行業預期第四季貨品售價或服務收費上升或持平，特別是住宿及膳食服務業以及運輸、倉庫及速遞服務業；建造業則有較多受訪者預期投標價格下降。是次統計調查訪問期為今年9月1日至10月6日。



政府發言人評論指出，2026年第四季大型企業的整體短期業務前景明顯增強，預期業務狀況勝於上一季的企業數目比例錄得正數淨差額，為十個季度（即兩年半）以來首次。大部分行業前景均有改善，招聘意欲亦略見提升。發言人強調，本港經濟持續穩健增長將為營商前景提供支撐，惟外圍環境仍存在不確定性，政府會繼續密切監察情況。(ul)