16/10/2026 19:22

《再戰明天》美國公布新屋動工等數據，寧德時代公布業績

《經濟通通訊社16日專訊》美國公布新屋動工等數據，及寧德時代公布業績，料為下周二（20日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國國務院總理李強赴俄羅斯舉行中俄總理第三十一次定期會晤（至22日）。



數據方面，下周一（19日）10:00am（本港時間．下同），中國公布第三季國內生產總值，年率升幅料由4.3%擴大至4.4%，經季節調整季率升幅料由0.9%擴大至1%，年初至今年率升幅料由4.7%收窄至4.6%；9月工業生產年率升幅料由5.2%擴大至5.4%；9月零售銷售年率升幅料由0.4%擴大至0.5%；9月失業率料維持於5.3%。10:00pm，美國公布10月NAHB房屋市場指數，料由32降至31。



*英國公布失業率，德國公布PPI*



下周二（20日）2:00pm，英國公布9月失業率。同一時間，德國公布9月生產者物價指數，年率升幅料由4.6%擴大至5.6%。8:30pm，美國公布9月建築許可，月率跌幅料由2.1%收窄至1.7%；9月新屋動工料由127.5萬升至130.5萬，月率料由下滑2.6%改善至升2.3%。10:00pm，美國公布9月成屋待完成銷售，月率料維持不變。



在本港，下周二（20日）公布業績的公司有:寧德時代(03750)等。



下周三（21日）公布業績的公司有:中國建築國際(03311)等。



下周四（22日）公布業績的公司有:中國電信(00728)等。



下周五（23日）公布業績的公司有:中國聯通(00762)、中國神華(01088)、紫金礦業(02899)、洛陽鉬業(03993)等。



此外，明日MANYCORE TECH(00068)、長光辰芯(03277)等將有基石投資者持股解禁。(wa)