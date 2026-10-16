16/10/2026 11:32
《港元利率》港元拆息微跌，一個月拆息報2.71厘，三個月拆息報3.29厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息微跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.7078厘，跌3.012基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.28571厘，跌2.286基點。
隔夜息報2.27107厘，跌3.25基點；一周拆息跌1.59基點，報2.41464厘，兩周則跌1.446基點，報2.51536厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.47446厘，一年期則無升跌，報3.96399厘。
港元匯價今日在7.8477-7.8469之間上落，最新報7.8476。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.27107厘，跌3.25基點；一周拆息跌1.59基點，報2.41464厘，兩周則跌1.446基點，報2.51536厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.47446厘，一年期則無升跌，報3.96399厘。
港元匯價今日在7.8477-7.8469之間上落，最新報7.8476。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.27107
|-3.25
|一周
|2.41464
|-1.59
|兩周
|2.51536
|-1.446
|一個月
|2.7078
|-3.012
|兩個月
|2.96143
|-5.393
|三個月
|3.28571
|-2.286
|六個月
|3.47446
|-
|一年
|3.96399
|-
資料來源：香港銀行公會