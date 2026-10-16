16/10/2026 17:23

《投資觀點》普徠仕：AI融資潮持續升溫，惟維持偏高配置股票

《環富通基金頻道16日專訊》普徠仕環球投資方案國際主管兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會指，美國聯儲局早前加息，可視為部分撤回去年為防範經濟下行風險而採取的預防性減息措施。目前資本開支及需求仍然穩健，預示經濟增長有望保持韌性，增速或逐步放緩，而非急劇轉弱。金融環境仍然寬鬆，企業及家庭依然能夠取得融資。換言之，聯儲局只是逐步收緊貨幣政策，而非急踩煞車。



*若美通脹持續高企加息周期更長，或令風險資產受壓*



通脹走勢將決定聯儲局未來的加息幅度。決策官員似乎更加重視通脹壓力的廣泛程度及持續性。若經濟增長維持強勁，而物價壓力未見緩和，聯儲局進一步加息的可能性將增加，支持維持較短存續期的債券配置策略。



若經濟增長保持韌性，市場應能相對從容地消化數次加息。然而，若通脹持續高企，迫使聯儲局展開更長的加息周期，則可能對較長存續期債券及股票等風險資產構成壓力。



*AI投資熱潮支持企業盈利增長，惟信貸市場壓力漸增*



AI投資周期正進入資本需求更龐大的階段，融資來源亦不再局限於超大型雲端服務商的資產負債表。企業債券、數據中心融資及以晶片作抵押的融資安排，正逐步形成獨立的AI信貸融資生態。AI相關超大型雲端服務商及基建企業發行的債券，佔美國投資級別企業債券基準指數的比重，已由2025年底約5.4%升至目前的8.3%。



企業正逐步將AI應用推進至大規模實際營運階段，儘管相關監管及安全問題日益受到關注。持續的AI投資及應用普及，仍為該行偏高配置美國增長股提供支持。



債券孳息率進一步上升的風險，仍是該行對投資級別債券持偏低配置的主要原因，而大量AI相關債券發行亦為市場供求帶來額外壓力。換言之，同一輪AI投資熱潮既能支持企業盈利增長，亦需要龐大融資，令投資級別債券市場面臨更大的供應壓力。



*偏高配置新興市場及亞洲股票，減低對短存續期債券偏好*



股票維持偏高配置。經濟增長保持韌性，加上企業盈利強勁，為股市提供支持，惟市場預期仍然偏高。考慮到目前的估值水平，投資者宜採取較審慎的部署，尤其隨著年底臨近，下行風險正逐漸浮現。該行繼續偏高配置新興市場及亞洲（日本除外）股票，以把握AI相關投資機遇。



固定收益整體維持偏低配置，但減低對短存續期債券的偏好。受政府財政融資需求、期限溢價上升及資本需求增加等結構性因素影響，債券孳息率料將維持於較高水平。近期美國利率經重新定價後，採取短存續期配置的吸引力相對減弱。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。