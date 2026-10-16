16/10/2026 09:26
【聚焦人幣】人幣中間價升33點子報6.7220，創逾三年八個月高
《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7220，較上個交易日升33點子，創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約270點，上個交易日報6.7253。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7220
|-33.00
|1歐元/人民幣
|7.5228
|+160.00
|100日圓/人民幣
|4.2439
|-33.00
|1港元/人民幣
|0.8566
|-4.40
|1英鎊/人民幣
|8.9037
|+328.00
|1澳元/人民幣
|4.6416
|-378.00
|1紐元/人民幣
|3.7710
|+117.00
|1新加坡/人民幣
|5.2335
|+73.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1099
|+511.00
|1加元/人民幣
|4.7261
|+81.00
|1人民幣/林吉特
|0.6079
|+1.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5152
|+283.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4606
|-105.00
|1人民幣/韓元
|200.2800
|-14.00