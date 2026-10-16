16/10/2026 17:17

【ＡＩ】DeepSeek整合多團隊成立「產品部」，崔添翼出任負責人

《經濟通通訊社16日專訊》據內媒報道，DeepSeek近日將Harness團隊以及Web、App、Platform團隊整合成「產品部」，負責公司的所有的產品、設計和研發工作，原Harness團隊負責人崔添翼任產品部負責人。崔添翼今日向澎湃新聞證實，該消息屬實。



據悉，新成立的產品部正對外招聘產品設計師和設計師崗位。



公開資料顯示，Harness是指圍繞大語言模型構建的一套軟件支撐框架，旨在幫助AI Agent管理和執行更加複雜的任務。DeepSeek的Agent Harness團隊組建於今年3月，負責人崔添翼畢業於浙江大學計算機專業，於今年3月加入DeepSeek。(wn)