16/10/2026 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收升48點子，三連升報6.6868，創近四年四個月高

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6868，較上個交易日4時30分收盤價升48點子，三連升，創2022年6月20日以來近四年四個月新高，全日在6.6866至6.6924之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升27點子，報6.6864。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7220，較上個交易日升33點子，創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約270點。



市場人士認為，全球股市趨於穩定，各方目光或移回經濟基本面，美聯儲的政策路徑或重新主導市場，美元調整空間或受限；人民幣則受結匯需求提振延續穩中略升走勢。(jq)