16/10/2026 15:00

《匯海威言－毛偉廉》通脹難壓，美元及美債息勢回升

《匯海威言》香港時間今早（16日）11:30，美國聯儲局主席沃什在曼谷IMF年會上發表講話，未有透露是否繼續加息，重申聯儲局將實現物價穩定，利率走勢由通脹率優先決定，言論被解讀為中性鷹派。



然而，油價昨晚（15日）急升，可能為通脹前景增添變數。昨晚美國能源信息署(EIA)公布，截至10月9日燃油庫存出現暴跌，原本預測為減少28.8萬桶，實際是減少855.7萬桶。庫存數據公布後，紐約期油升至近每桶98美元，已連升6天，若升穿每桶100美元，市場可能再出現持續地加息的預期，令金價受壓。



筆者認為，雖然聯儲局第三號人物威廉斯早前放鴿，暗示12月加息一次後利率將見頂，2027年不再加息，一度令美元及美長債息率略為回落，但油價因燃油庫存暴跌而急升，中東局勢依然不穩，霍爾木茲海峽仍未全面通航，可能令美國通脹重新加速。沃什今早強調，利率調整將優先視通脹走勢而定，市場對聯儲局轉向寬鬆的憧憬可能降溫，美元及美債息率有機會回升。預計金價短期內仍受壓，料在4066至4225美元區間波動，密切留意油價走勢。



*本文撰於2026年10月16日下午2時20分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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