16/10/2026 09:12

【外圍經濟】肯德基40年來首換飲品供應商，美國門市明年起棄百事，改用可口可樂飲品

《經濟通通訊社16日專訊》肯德基(KFC)周四（15日）表示，美國本土門市明年將棄用百事公司飲品，轉而供應可口可樂公司飲品。這是百勝餐飲集團旗下KFC在40年來首次更換飲品供應商。業內人士形容可口可樂公司增加了重要客戶，是一次重大勝利。



肯德基自從1986年由百勝餐飲集團收購後，便一直供應百事飲品，只有部分國際市場供應可口可樂飲品。



肯德基美國總裁譚-吉萊斯皮(Catherine Tan-Gillespie)表示，肯德基預計到2027年第一季末，美國所有門市將開始供應可口可樂飲品。



她表示：「這項決定是肯德基實現『重振回歸』的關鍵一步，透過與可口可樂建立新的合作夥伴關係，並推出全新的飲品系列，我們將獲得一個創新平台，從而能夠適應不斷變化的口味需求。」



百事公司(US.PEP)股價周四一度下挫1.6%，收市跌0.69%。可口可樂(US.KO)股價上漲約0.2%。花旗更將可口可樂目標價由100美元上調至102美元，維持「買入」評級。(rc)