16/10/2026 15:14

【國金典故】百事與可口可樂世紀之爭從未停歇，爭奪全球餐飲市場佔有率

《經濟通通訊社16日專訊》肯德基(KFC)40年來首次更換飲品供應商，明年起其美國本土門市將棄用百事可樂公司(US.PEP)飲品，轉而供應可口可樂公司(US.KO)飲品。百事及可口可樂這兩大碳酸飲品市場巨頭的世紀之爭，多年來從未停歇。雙方競爭早已超越單純的口味選擇，延伸至爭奪全球餐飲市場佔有率，以及各大餐飲巨頭的選邊站博弈。



1. 最新市佔率與市場格局



根據市場研究公司Circana數據顯示，在過去的52周，可口可樂佔據了約44%的碳酸軟飲品市場份額，百事則佔近26%。儘管數據反映出可口可樂在整體碳酸市場的領先優勢，但雙方在餐飲和零售的拉鋸戰依然打得難分難解。



2. 餐飲巨頭轉向：供應合約的此消彼長



百事近期在餐飲供應方面正面臨壓力，合作多年的餐飲夥伴開始轉軚：



肯德基動向：自1986年百事公司收購肯德基以來，其美國門市一直採用百事飲品。百事後來將肯德基、必勝客及塔可鐘剝離組成百勝餐飲集團並維持合作。分析指出，肯德基飲品供應鏈改用可口可樂，或許是百勝振興美國肯德基的最新策略。



連鎖合約易主：今年7月，可口可樂宣布與萬豪國際達成協議，取代百事成為其飲品供應商。好市多去年亦宣布其美食廣場由百事轉用可口可樂。



不過，百事也並非全處於守勢，百事2024年成功從可口可樂手中搶回Subway的合作帳戶。



3. 業務多元化與年輕化攻防



面對碳酸市場的此消彼長，兩家公司的應對策略各有不同。可口可樂主力擴展茶飲、咖啡與氣泡水市場。百事公司則透過早年的餐飲資產連結以及對桂格燕麥與Frito-Lay的收購，轉型為「零食與飲品雙引擎」的商業模式。配合各自主打的年輕化營銷與靈活的渠道合約爭奪，令這場長達數十年的商戰持續演變。(rc)