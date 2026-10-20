20/10/2026 17:36

《外圍焦點》美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社20日專訊》美股三大指數昨日收市個別發展，科技股及人工智能相關股份在上周顯著下跌後反彈，帶動納指及標指造好。道指收市跌36.38點或0.07%，報51966.03點；標指升31.29點或0.41%，報7690.73點；納指升290.85點或1.11%，報26430.89點。港股方面，恒生指數收市報23867，跌319點或1.3%，成交1905億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間21日凌晨1:00am，英倫銀行貨幣政策委員會成員格林演講稿發布。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布9月建築許可，月率跌幅料由2.1%收窄至1.3%；9月新屋動工料由127.5萬升至130.5萬，月率料由下滑2.6%改善至升1.9%。10:00pm，美國公布9月成屋待完成銷售，月率料由0.3%逆轉至下滑0.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：奈飛(US.NFLX)等。(wa)