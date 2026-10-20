23,867.74
-319.09
(-1.32%)
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20/10/2026 17:05
歐元兌美元報1.1222，德國9月PPI按月升1.9%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.752
|101.973
|-0.221
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.13/17
|158.15/19
|158.50/54
|歐元/美元
|1.1220/24
|1.1228/32
|1.1211/15
|英鎊/美元
|1.3347/51
|1.3347/51
|1.3303/07
|美元/瑞郎
|0.8246/50
|0.8244/48
|0.8267/71
|美元/加元
|1.4057/61
|1.4057/61
|1.4111/15
|澳元/美元
|0.6993/97
|0.6993/97
|0.6978/82
|紐元/美元
|0.5683/87
|0.5685/89
|0.5662/66
|美元/人民幣
|6.6791/95
|6.6790/94
|6.6878/82
|美元/港元
|7.8481/85
|7.8482/86
|7.8481/85
*上述報價只供參考用