20/10/2026 07:58

《國金頭條》道指收市微跌，納指升1.1%，AI及晶片股反彈，法國示威拖累歐股下跌

《經濟通通訊社20日專訊》美股三大指數周一(19日)收市個別發展，科技股及人工智能相關股份在上周顯著下跌後反彈，帶動納指及標指造好；惟道指受部分成分股下跌拖累，收市輕微回落。法國多地在周末期間爆發大規模示威，演變成暴力衝突及騷亂，歐洲股市下跌。



道指日內表現反覆，早段一度升近130點，收市跌36.38點，或0.07%，報51966.03點；標指升31.29點，或0.41%，報7690.73點；納指升290.85點，或1.11%，報26430.89點。



大型科技股表現不一。亞馬遜(US.AMZN)股價升近5%，特斯拉(US.TSLA)升3.8%，英偉達(US.NVDA)升1.4%，SpaceX(US.SPCX)升1.3%，谷歌(US.GOOG)升1%，微軟(US.MSFT)升0.8%；Meta(US.META)則跌0.6%，蘋果(US.AAPL)跌0.2%。



AI及晶片相關股份在上周急跌後出現反彈，費城半導體指數結束連續八個交易日下跌的走勢，收市升1.6%。美光(US.MU)升近3%，SK海力士(US.SKHY)ADR升4.7%。



投資者亦聚焦本周大型科技企業業績，包括Meta及特斯拉的業績公布，冀從中評估企業盈利增長及AI投資趨勢。



*歐洲多地爆示威，抗議生活成本上漲*



對生活成本上漲的抗議示威在法國及西班牙等地爆發，歐洲斯托克600指數收跌0.8%，盤中一度跌1.2%。銀行股和基礎資源股跑輸大盤，科技股是唯一上漲的股份類別。法國10年期國債孳息率上漲13個基點，至4.94%，是9月以來最大升幅。



*美元偏強，美元兌日圓升至158.55*



外匯市場方面，美元偏強。美匯指數報101.99，升0.2%。美元兌日圓升至158.55，上升約0.36%，反映日圓仍然偏弱。歐元兌美元偏軟，歐元跌0.2%至1.1211美元。



貴金屬方面，現貨金跌0.4%，報每盎司4144美元；紐約期金跌0.4%，報每盎司4162美元。



國際油價周一回落，市場消化美國調整部分對俄羅斯能源交易限制措施的消息，投資者亦關注中東局勢對原油供應的影響。布蘭特期油跌0.4%，報每桶109.41美元，紐約期油跌0.5%，報每桶98.54美元。(yc)