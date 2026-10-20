20/10/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》美10月加息？

《政政經經》10月27至28日，聯儲局議息，市場猜估，9月加息後，10月會不會再加息？市場上的猜估，是十五十六。



先看歷史。



瑞銀報告指，自1990年以來的35年間，聯儲局在選舉年加息的紀錄為零，原因是聯儲局為要保持中立，不偏在朝和在野黨。



不過，這個10月不加息紀錄不是零，只是近零。在1990年前後的選舉年中，確曾有過在10月加息紀錄。



1980年，是總統大選年，當時美國正處嚴重的惡性通脹，在1980年3月CPI按年增幅達14.8%，時任聯儲局長伏爾克為遏通脹，連續在1980年9月和10月加息。



2000年，亦是總統大選年，聯儲局延續自1999年6月啟動的加息周期並為冷卻因90年代末互聯網泡沫，引發的經濟過熱與潛在通脹壓力，在2000年10月聯儲局加息0.5厘至6.5厘。



2004年9月亦曾加息。



以上在選舉年，在9月，10月加息的原因是因為當時的通脹勢頭有惡化之兆，故在聯儲局言，在大選年9月，10月加息，是通脹形勢惡化逼使，並無政治企圖，今年又如何？



9月28日，彭博報道：



9月尾即將公布的幾項重要經濟數據預計將進一步顯示美國經濟正在走強，從而為多位聯儲會官員有關利率應當進一步上調的主張提供更多依據。



近期數據顯示，美國8月零售銷售增長，9月商業活動以5年多來最快速度擴張，市場對聯儲會最快10月再次加息的預期隨之升溫。



但經濟增長的好消息也伴隨著代價：通脹仍高於聯儲會2%的目標，逼使央行考慮再次加息，進一步令家庭和企業承壓。9月早些時候，聯儲會剛剛3年來首次加息。更增添緊張氣氛的是，聯儲會下一次利率決定將在中期選舉前幾天公布。



9月尾公布的數據可能會令這場爭論的天平向一方傾斜。



經濟學家預計，9月30日公布的數據將顯示，經通脹調整後的美國消費者支出8月大幅增長，增幅料創今年最大。與此同時，聯儲會留注的核心通脹指標經過調整後，按年升幅預計最多會下調0.3個百分點，但按月數據則沒有那麼令人安心。



剔除食品和能源的核心個人消費支出(PCE)價格指數預計按月上漲0.3%，較此前兩個月有所加快。



隨後，10月2日將公布最新就業數據，預計將顯示就業增長依然強勁。截至9月25日，經濟學家預期美國僱主9月將新增約9萬個就業崗位，失業率料維持在4.1%。



摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示，如果企業繼續以近期的速度招聘，市場目前所預期的利率緩慢上升可能會發生改變。



Feroli表示，「過去幾年，通脹似乎主要由供應推動。但如果勞動力市場進一步趨緊、工資增長加快，那麼我認為我們可能會開始覺得，經濟堵長方面的好消息有些太多了。」



多位聯儲會官員上周在演講和公開活動接連時發出警告，稱通脹仍然過高。聯儲會理事邁克爾。巴爾表示，可能需要進一步加息以遏制物價上漲；芝加哥聯儲行長奧斯坦．古爾斯比則警告稱，通脹回到聯儲會2%目標的過程不會毫無痛苦。



古爾斯比、里奇蒙聯儲行長湯姆．巴金、克利夫蘭聯儲行長貝絲．哈馬克和費城聯儲行長安娜．鮑森還指出，有跡象顯示美國整體經濟正在積聚動能，儘管步伐較為緩慢。



哈馬克上周五（16日）表示，「令人擔憂的是，我們會不會看到經濟開始升溫？目前我在轄區內走訪、與企業交流時，聽到的情況是支出非常有韌性。」



人工智能領域歷史性的繁榮正在推動建築和製造業活動，而面對伊朗戰爭相關的油價急升，企業和家庭仍在繼續支出。



隨著投資者押注聯儲會今年至少還會加息一次，債券孳息也成為決策者需要考慮的另一個因素。



美國合眾銀行首席經濟學家Beth Ann Bovino表示，「我們目前看到的部分通脹，正是因為經濟如此強勁。再次加息的可能性正在變得非常現實。」



截至上周末，聯邦基金期貨定價顯示，市場預計聯儲會10月加息的概率約為65%。



需要明確的是，並非美國經濟的所有領域都在蓬勃增長，而對AI熱潮的高度依賴最終也可能成為一種隱患。



費城聯儲前行長、現任賓夕法尼亞大學渥頓商學院教授Patrick Harker警告稱，更高的借貸成本將暴露出經濟潛在的脆弱性，尤其是財務狀況較為脆弱的家庭。



Harker表示，「我確實認為我們必須謹慎。」他說，美國經濟目前「主要靠一個非常強勁的引擎驅動，也就是數據中心建設，以及與之配套的電網建設。經濟的其他部分似乎只是在滑行，並沒有太多實際增長。」



紐約聯儲局數據顯示，近年來信用卡和汽車貸款拖欠率一直呈上升趨勢。今年第一季度，信用卡拖欠率升至2011年以來最高水平，第二季度仍處於高位。隨著抵押貸款利率升至兩年多來最高水平，住房市場已經陷入僵局。對實體經濟而言，借貸成本上升的影響不容忽視。



Aurelius Chaves就是感受到這種壓力的人之一。他是Midland Machinery的總裁兼所有者，這家總部位於紐約州托納旺達的公司生產道路施工設備。從員工醫療健保到企業保險，他不得不應對各項成本的大幅上漲。聯儲會加息時，不僅會推高他自己的貸款成本，也會增加採購其產品的設備經銷商的融資成本。



Chaves表示，「我的產品通過經銷商網絡銷售，所以當他們的成本上升時，就會開始削減庫存。我很清楚，利率每上調25個基點，明年會讓我多付多少利息。」



Chaves表示，目前整體業務仍保持穩定，其他一些指標也印證了這一點。



由彭博經濟研究和彭博行業研究編制的《Orange Book》發現，超過三分之二的行業在近期財報電話會議中提到經濟復甦正在加快，其中大多將其歸功於AI投資熱潮。



這種強勁勢頭也受到聯儲會主席沃什的關注。他在闡述聯儲會近期加息決定時，一定程度上將其與經濟增長加速的樂觀前景聯繫在一起。沃什9月16日對記者表示，「考慮到地緣政治環境中的種種衝擊和不確定性，你就會開始體會到美國經濟的韌性。」



如果決策者決定在10月28日再次加息，此時距離關鍵的中期選舉不到一周，那麼沃什面臨的挑戰將是，如何向提拔他擔任這一職位的特朗普傳達這一信息。



儘管美國總統特朗普已經收斂了對聯儲會的批評，但他在5月沃什的宣誓就職儀式上已經明確表達了自己的立場。



特朗普當時表示，「與他的一些前任不同，凱文明白經濟繁榮是件好事。我們沒必要反應過度，就讓經濟繼續繁榮下去。」



彭博9月28日的似鷹但仍帶良好鴿的9月CPI預期，被真實的CPI公布澆了冷水，核心通脹仍企3%上，而高企的能源價格，開始向服務業滲透，一日成形，持久高通將隨之而來，此點以後談。



*沃什迴避評論*



市場上的即時反應是息升？此時橫撇一筆，今後不要太留意10年期美債息口，要大大留意2年期美債息口，原因後談。



沃什在美9月CPI數據公布後，參加了IMF在曼谷的會議，市場期望聽他對這個熾熱的美9月CPI作出些評論，但他迴避了，採取了「留白」，估不到這個中國作畫的「留白」技巧，在金融決策上也用得上。



沃什在這個全球關注的聯儲局對9月熾熱CPI的反應和10月息口趨向的議題，「留白」連在場與他對談的IMF總裁Kristalina Georgieva也拿之來開玩笑稱：「沃什令一半甚至更多的觀眾失望。」沃什回應稱：「這是聯儲局的新篇章，我們已不再做這種事。」



沃什所稱的不再做這種事，是不對市場給出任何的息口前瞻指引。



在沃什堅持留白後，市場對聯儲局10月加息的賭盤賠率在不變的一項上升了，而在加息一項上跌了。



那麼，聯儲局在10月會否加息？



1. 按實情，是要加，



2. 按政情，是不加。



閣下賭經定賭政？筆者賭政，因為沃什個老細，懵王，不想在10月加息？加麼，12月呢？2027年呢？如通脹勢頭續升，沃什會升息，因為11月4日的中期選舉塵埃落定。如屆時民主黨回朝，沃什在通脹肆虐時而仍不升息，一個民主黨的國會或參議院絕不會放過他。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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