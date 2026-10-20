20/10/2026 10:49

【ＡＩ】韓AI數據中心企業Elice首日上市股價曾暴跌32%

《經濟通通訊社20日專訊》韓國人工智能（AI）雲端與數據中心企業Elice Group周二（20日）在當地KOSDAQ市場首日上市，股價一度大跌32%，後跌幅略為收窄，現跌26%。



這家總部位於首爾的雲端服務供應商透過IPO集資2010億韓元（約1.51億美元），為KOSDAQ交易所今年規模最大的IPO，散戶認購超額逾400倍。



Petra Capital Management管理合夥人兼首席投資官Albert Yong表示，「Elice的上市正值人們對AI基礎設施公司信心減弱之際，人們對這範疇的看法非常不穩定，而且往往與基本面脫節。」



近日，舉債成本高企、激烈競爭，以及龐大AI支出能否帶來長期回報的疑慮，令全球AI基礎設施企業接連受挫。本月較早前，同是AI基礎建設與數據中心營運商的澳洲Firmus Grid，便取消了當地的IPO計劃。（yc）