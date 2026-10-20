20/10/2026 16:20

【外圍經濟】華爾街投行重申對CoreWeave「增持」評級及176美元目標價

《經濟通通訊社20日專訊》華爾街投行Cantor Fitzgerald周一（19日）重申對AI雲端服務商CoreWeave的「增持」評級及176美元目標價，認為近期股價大幅回檔反應過度。



該行指出，CoreWeave不存在算力需求不足的問題，客戶需求依然強勁，運算資源供應仍緊張，市場過度關注CoreWeave的融資風險，卻忽略了公司新簽約經濟效益的顯著改善。



該行指出，CoreWeave目前簽訂的算力服務合同，無論與兩年前還是今年初相比均明顯改善，資本開支投資回收期幾乎縮短一半，意味著可更快收回數據中心建設及GPU設備採購所投入的資金，減輕長期融資壓力。



CoreWeave過去一周累計下跌23.5%。儘管CoreWeave過去12個月營收增長115%，投資者仍對其大規模數據中心建設所需的債務融資成本表示擔憂。CoreWeave周一收報61.12美元，跌0.44%。(yc)