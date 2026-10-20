20/10/2026 10:24

《宏觀脈動－吳永強》通脹升溫，美元為何不升反跌？

《宏觀脈動》美國上周公布的最新CPI及PPI顯示通脹壓力升溫，零售銷售亦錄得較強的名義增長，但美元未能守住高位，反而掉頭回落，全周累跌0.4%，四周連升走勢告終。通脹數據偏熱，為何未能為美元帶來持續支持？



美國9月CPI按年上升3.7%，高於市場預期的3.6%；核心CPI按年上升2.6%，高於市場預期的2.5%；按月維持在0.3%，但高於預期0.1個百分點。除了能源價格繼續扮演CPI上升的主要推手，較具黏性的住屋成本價格有重新走高的跡象，按月升0.39%，屬4月以來最大按月升幅。至於核心商品通脹按月增速加快，主要集中在玩具、服裝及二手車。9月通脹數據反映出，通脹風險有由集中於能源範疇進一步擴散至其他商品的跡象。



除了CPI，9月PPI按年增速升至6.3%，創2022年底以來最高。按月升幅達1.3%，是2022年3月以來最高。剔除食品及能源價格的核心PPI按月升0.7%，遠高於8月0.2%的升幅，亦較市場預期高出0.4個百分點。PPI急升顯示生產者端價格壓力增加，成本或進一步轉嫁予下游消費者身上，推高消費物價，但傳導幅度存在不確定性。



最新CPI及PPI顯示物價壓力升溫，而零售銷售雖錄得較強的名義增長，各分項表現卻呈現分化。9月零售銷售按月增幅達0.8%，超出市場預期0.5個百分點。表面來看美國居民的消費需求強勁，但剔除汽車及汽油的零售銷售僅增長0.2%，較8月的1.1%大幅放慢。名義銷售增長未必代表實際需求同樣強勁，但單月分項放慢亦不足以確認消費已全面轉弱。



更值得注意的是，美國實際平均時薪已連續6個月錄得按年負增長，實際平均周薪增長在下半年首次錄得按年倒退，顯示美國僱員的購買力正被通脹蠶食。



在CPI於10月14日公布後，市場即時反應是預期聯儲局有更大機會在本月的議息會議上加息。然而，市場對支撐經濟增長的AI投資可能出現泡沫爆破再次感到憂慮，促使資金重回債市。截至上周五（16日），1年至30年的債息與一星期前比較同步向下，但長債債息下降速度較快。不過，1至6個月的短期債息則向上，令孳息曲線出現扭轉式趨平，顯示市場押注短期仍會加息，但長期則擔心經濟前景轉差。



美元僅靠聯儲局是否會提前加息的時間來支撐走勢顯然不夠，更重要是市場是否預期整體貨幣政策將會進一步收緊。不過，市場早已對聯儲局加息作出了進取的定價，預期直至明年6月，聯儲局仍有約3次的加息。9月的CPI及PPI雖然顯示通脹風險上升，只令市場押注提前加息，但整體加息幅度未有因而上升，現時市場預期聯儲局至明年6月尚會合共升息70點子，較本月初的72.6點子有輕微下降。加上，AI相關企業融資風險的憂慮和聯儲局官員釋出審慎訊號，削弱了通脹數據對美元的支持。若AI相關疑慮主要削弱美國增長預期，並令美國相對其他主要經濟體的利率優勢收窄，美元或面臨進一步壓力。



整體而言，長債孳息率下跌，加上市場憂慮AI投資回報及相關融資的可持續性，美匯指數料仍有下調空間。不過，油價維持高位、加息預期持續、美伊局勢仍不穩定，而美國經濟數據亦未見全面轉弱，或限制美元跌幅。美匯指數短期支持位在101.5。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



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