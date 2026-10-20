20/10/2026 08:49

山東黃金(01787)4億人幣夥控股股東設香港財資公司佔股40%，管理境外資金

《經濟通通訊社20日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，與控股股東黃金集團共同出資設立香港財資公司，出資總額10億元（人民幣．下同），其中控股股東認購6億元，持股60%，及該集團認購4億元，持股40%。



該集團指，香港財資公司名稱山東黃金（香港）財資管理，註冊地為香港。香港財資公司主要從事境外資金集中運營管理，為黃金集團公司及該集團境外成員實體提供資金歸集與存款、資金結算與信貸、匯率及利率風險對沖管理等服務，屬於成本優化型資金管理平台，通過資金集中管理，降低整體融資成本、優化流動性，並集中對沖外匯及利率風險，運營效益主要體現為整體財務費用的節約和風險敞口的壓縮。



該集團指，香港財資公司成立後將不會成為其附屬公司，香港財資公司財務業績將不會於集團的綜合財務報表內綜合入帳。(wh)