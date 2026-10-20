20/10/2026 08:22

山東黃金(01787)斥最多4億人幣回購A股待批，每股回購價上限48.57元人幣

《經濟通通訊社20日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，通過上海證券交易所以集中競價交易方式回購A股方案，預計回購金額介乎3億至4億元（人民幣．下同），每股回購價格上限48.57元。回購方案實施待股東通過。



該集團指，依照回購價格上限測算，回購617.7萬至823.6萬股，佔0.13%至0.18%股權，而用自有資金及自籌資金回購的A股用於減少註冊資本。實施為股東通過後12個月。假設回購金額上限4億元全部使用，約佔於6月底總資產0.23%、佔淨資產0.85%、佔流動資產0.98%，不會對經營、財務、研發、債務履行能力和未來發展產生重大影響。



*聘鄒慶寶接任財務總監*



另外，該集團指，收到滕洪孟申請辭去財務總監，而該集團聘任鄒慶寶擔任公司財務總監，任期自上周五(16日）起至第七屆董事會任期屆滿之日止。鄒慶寶現任山東黃金集團（上海）國際貿易財務總監。(wh)