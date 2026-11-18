20/10/2026 15:06

【聚焦ＡＰＥＣ】APEC高官會主席陳旭：中方舉辦逾300場活動，取得多項務實成果

《經濟通通訊社20日專訊》亞太經合組織(APEC)財長會在香港舉行。APEC高官會主席陳旭報告主辦方工作進展和成果。他指，作為2026年APEC東道主，中方已成功舉辦300多場APEC框架下的各類會議和活動，包括一系列專業部長會議和數字周等，取得多項務實成果。



陳旭指，會議上各成員重申支持亞太自貿區進程，批准APEC服務業路線圖，規劃了APEC數字和人工智能合作的願景，提升女性數字化素養和創業就業，探討了亞太區域旅遊便利化舉措，明確了森林治理、零產品貿易合作的路徑，制定了增強糧食體系韌性的指導原則，增強了亞太地區中小企業創新和韌性發展的能力，深化了亞太能源共同體的理念，並且進一步推動了亞太地區人力資源現代化，強化了智慧交通和互聯互通合作



他表示，當前世界經濟進入新的動盪變革期，單邊主義和保護主義蔓延，產業鏈和供應鏈加速調整，亞太地區發展不平衡的問題更加突出，加強APEC各個經濟體宏觀經濟政策的溝通與協調，用好各類財政金融工具，對於維護經濟穩定、促進區域經濟一體化具有重要的意義。



他又指，香港是國際金融、貿易及航運中心，也是中國連接亞太地區以至全球市場的重要橋樑。今次是香港首次舉行APEC財長會議，期望參與者走一走、看一看，親身感受香港的獨特魅力、蓬勃活力和無限的生機。(hp)