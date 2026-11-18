20/10/2026 15:38

【聚焦ＡＰＥＣ】美麗華陳宗彝：財長會帶動高端商務客，旗下港島酒店入住近飽和

《經濟通通訊社20日專訊》亞太經合組織(APEC)財長會議香港舉行。美麗華(00071)首席營運總裁兼立法會議員陳宗彝表示，近期訪港的商務旅客較以往少，但因財長會議訪港的都是最高端的商務旅客，集中需要4星級、5星級的酒店，集團旗下位於港島區的酒店，近日入住率高達98%，而尖沙咀的酒店入住率亦達95%，相當於飽和。



他又指，期間集團須加強保安，保安人員不能休假，餐飲亦集中加強中餐服務，特別是高端餐飲，禮賓部會加強推介行程，例如在尖沙咀的酒店會推介西九等。他指財長會議為香港帶來很多的潛在效益，包括吸引全球很多媒體來港報道，對各級的酒店需求很高，同時在財長會議後，有大量的會展活動、論壇在港舉辦，都吸引大量人員訪港。(hp)