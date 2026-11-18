20/10/2026 16:29

【聚焦ＡＰＥＣ】團結香港基金：香港具優勢連接內地產業能力及國際資本

《經濟通通訊社20日專訊》團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉表示，第33屆APEC財政部長會議今日在港揭幕，中國財政部部長藍佛安呼籲加強宏觀政策協調，把握數字化與綠色化轉型機遇。首日議程關注動員私人資本支持數碼基建，相關研討會亦探討綠色及可持續金融，回應區域經濟面對的共同課題。



水志偉指出，數碼基建及綠色項目往往前期投入較大，投資者需要對長遠政策及市場前景有信心。長期資金需要長期信心，跨境合作需要共同利益。香港可憑規則透明、資金自由流通及專業服務優勢，連接內地產業能力、亞太市場需求與國際資本，促成切合當地需要的項目。既讓投資者取得回報，也為當地帶來就業及產業升級，才能建立持久合作，並推動香港成為亞太數碼及綠色轉型的投融資樞紐。(hp)