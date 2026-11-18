20/10/2026 18:59

【聚焦ＡＰＥＣ】陳茂波：全球經濟雖展現韌性惟復甦步伐不一，各經濟體須堅持審慎理財

《經濟通通訊社20日專訊》財政司司長陳茂波出席APEC財政部長會議的研討環節發言時表示，全球經濟雖展現韌性，但復甦步伐不一，亦面對地緣政治緊張及貿易政策不明朗等挑戰，下行風險不容忽視，受惠於科技相關貿易及投資，亞洲經濟增長持續高於全球水平，香港今年首8個月商品出口貨值上升超過四成，約七成首次公開招股集資額是來自人工智能相關企業。



他提及，地緣政治局勢若持續不穩，可能會推高能源價格和通脹、收緊金融條件，影響投資並限制財政空間；人工智能相關資產的投資若過於集中，尤其涉及槓桿，亦可能加劇市場調整，並波及其他行業及市場。各經濟體須堅持審慎理財，加強金融監管，並深化資訊交流、風險監察及應急協作。



他強調，推動科技創新轉化為生產力、廣泛應用人工智能及加快綠色轉型，均有賴持續投資，政府應提供清晰穩定、有利投資的政策，推動監管制度與時並進，增強企業信心，帶動私人資金投入；區內經濟體應保持貿易及投資暢通，減少壁壘，促進資金融通及科技跨境應用，香港會繼續發揮國際金融中心的優勢，引導資金支持實體經濟，並透過專業服務協助企業開拓市場及推動科研成果商品化。(bn)