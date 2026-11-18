20/10/2026 17:00

【聚焦ＡＰＥＣ】灣仔會展保安明顯加強，午餐會未見「本地菜」美食

《經濟通通訊社20日專訊》中國今年再度擔任亞太經濟合作組織(APEC)東道主，今年主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，並以「開放、創新、合作」為三大優先領域；其中財長會議將由今日起至21日於灣仔香港會議展覽中心舉行。



根據議程，首日上午將舉行財長閉門會議，而下午則有財長與APEC工商諮詢理事會代表舉行午餐會；財長正式會議則於下午兩時開幕，並由國家財政部部長藍佛安率中國代表團出席並主持會議。據財政部新聞辦公室，除了財長正式會議外，會議亦設有一系列交流活動。



綜觀現場，香港會議展覽中心的車輛上落客區，於今日會議正式開始前約半小時開始圍封，除不時有與會嘉賓及APEC專用巴士駛入，並經特定通道進入會場外，一般車輛禁止進入。同時，會展場內亦明顯加強保安，除有多位保安員駐守外，不時有便衣警員進行巡邏，而場外亦有大量軍裝警員負責維持秩序，保安森嚴。



另外，警方早前亦宣布，直至明日下午3時止，會展向外延伸3公里範圍內將設立「臨時限制飛行區」，禁止小型無人機飛入。保安局局長鄧炳強此前接受訪問時表示，本港恐襲風險維持中度，當局已作相應部署確保各國與會者安全。



雖然此前本港餐飲業界倡議APEC財長會議採用「本地食材」，藉由款待各國外賓機會用美食「說好香港故事」，惟根據午餐會的菜單顯示，前菜有紅蘿蔔甜菜根法式凍、辣根白豆軟糕、油封甜菜根、黑醋珍珠等前菜可供選擇，餐湯為蘑菇與黑松露湯，主菜則有烤雞、烤雞煎鱈魚柳及煙三文魚、奶油南瓜夾心煎麵雲吞等可供選擇，至於具「本港特色」的食品則未有提供選擇。(tc)