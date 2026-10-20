20/10/2026 11:28
《港元利率》港元拆息普遍上揚，一個月拆息報2.7厘，三個月拆息報3.29厘
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.70446厘，跌0.334基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.28536厘，跌0.035基點。
隔夜息報2.33411厘，升6.304基點；一周拆息升1.649基點，報2.43113厘，兩周則升7.256基點，報2.58792厘。長息方面，六個月拆息升2.554基點，報3.5厘，一年期則升2.107基點，報3.98506厘。
港元匯價今日在7.8481-7.8476之間上落，最新報7.8480。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.33411厘，升6.304基點；一周拆息升1.649基點，報2.43113厘，兩周則升7.256基點，報2.58792厘。長息方面，六個月拆息升2.554基點，報3.5厘，一年期則升2.107基點，報3.98506厘。
港元匯價今日在7.8481-7.8476之間上落，最新報7.8480。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.33411
|+6.304
|一周
|2.43113
|+1.649
|兩周
|2.58792
|+7.256
|一個月
|2.70446
|-0.334
|兩個月
|2.94595
|-1.548
|三個月
|3.28536
|-0.035
|六個月
|3.5
|+2.554
|一年
|3.98506
|+2.107
資料來源：香港銀行公會