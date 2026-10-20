20/10/2026 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.33411 +6.304 一周 2.43113 +1.649 兩周 2.58792 +7.256 一個月 2.70446 -0.334 兩個月 2.94595 -1.548 三個月 3.28536 -0.035 六個月 3.5 +2.554 一年 3.98506 +2.107

《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.70446厘，跌0.334基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.28536厘，跌0.035基點。隔夜息報2.33411厘，升6.304基點；一周拆息升1.649基點，報2.43113厘，兩周則升7.256基點，報2.58792厘。長息方面，六個月拆息升2.554基點，報3.5厘，一年期則升2.107基點，報3.98506厘。港元匯價今日在7.8481-7.8476之間上落，最新報7.8480。資料來源：香港銀行公會