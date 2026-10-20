20/10/2026 17:05

《神州經脈》LPR連續17個月持穩，發改委研擴大內需實施方案

《神州經脈》滬深股市今日（20日）漲跌不一，滬綜指收升0.12%，報3735.37點，深成指跌0.14%，創業板指軟0.26%。兩市全日成交額1.46萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量186億元或1.3%。從板塊來看，今日機器人概念全天強勢，板塊升幅超3%；AI應用端漲幅居前。船舶領跌行業板塊，指出挫2.9%；保險、券商緊隨其後；另煤炭及有色金屬股齊走弱。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6791，較上個交易日4時30分收盤價升26點子，五連升，創2022年6月7日以來逾四年四個月新高，全日在6.6787至6.6831之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7200，較上個交易日升8點子，三連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較路透預測偏弱約390點。



*今日新聞精選*



1. 國家發改委國民經濟綜合司副司長左剛今日在發改委例行新聞發布會上表示，正在研究制定擴大內需戰略實施方案（2026-2030年），並將加快推動印發實施。下一步，發改委將會同有關部門以更大力度更實舉措有效擴大內需。一是堅持惠民生和促消費相結合，大力提振消費。二是堅持投資於物和投資於人緊密結合，積極擴大有效投資。三是完善擴大內需體制機制，促進供需高效暢通循環。



2. 人民銀行公告，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，人民銀行將在10月21日至11月2日開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標，每日操作量不超過10000億元。人行行長潘功勝昨在金融街論壇表示，為進一步提高利率調控的精準性，人行研究改以公開市場隔夜回購利率作為主要政策利率，並將公開市場主要操作期限，由7天期切換至隔夜利率。



3. 人民銀行宣布，10月貸款市場報價利率(LPR)維持不變，其中1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%。這是LPR連續17個月持穩。人民銀行行長潘功勝昨日於金融街論壇表示，未來一些財務能力強的企業，可與金融機構協商後選擇DR001或LPR作為浮息貸款定價基準，LPR則可繼續為小企業、個人貸款發揮的定價基準作用。



4. 外電指美國總統特朗普表示，對與中國、俄羅斯舉行三方會談持積極態度。對此，外交部發言人毛寧表示：「目前沒有可以提供的信息。」俄羅斯克里姆林宮周一（19日）表示，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平和美國總統特朗普可能在下個月中國深圳舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間舉行三國元首會晤。美國總統特朗普說則稱，願意參加與習近平、普京舉行的三方會晤，並稱會晤可能重點討論無核化問題。



5. 中國人行前行長周小川今日在2026外灘年會上表示，對於人工智能技術演進，無疑會面臨部分投資失敗、部分投資成功的局面，但考慮到如今有如此巨額的資金流向人工智能及相關基礎設施，一旦其中一部分失敗，就可能引發金融動盪，並釀成危機，這就需要採取大規模的行動來支撐經濟，並對部分金融機構實施救助。「因此，我們應當開展研究並做好預案，在政策工具箱中儲備相應的政策工具，以應對這類動盪和影響。」



6. 日本大和證券集團(Daiwa Securities Group)及瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)據報已獲通知，可在中國內地開展全資證券業務。彭博引述知情人士稱，大和和瑞穗已獲放行推出全資持有的內地證券業務，與此同時，一些美國競爭對手還在審批等待名單上。有關審批是在國務院副總理何立峰3月接待日本高級貿易代表團，並討論擴大雙邊貿易及跨境投資後推進。



7. 據新浪財經報道，DeepSeek與華為的合作正在從軟件適配深入芯片設計。知情人士透露，華為工程師已在DeepSeek辦公室駐扎較長時間，將大模型訓練中的實際需求納入下一代芯片的設計決策，包括如何分配計算任務，以及如何在處理器之間傳輸數據。雙方合作的下一步是大規模預訓練。DeepSeek計劃最早於今年年底開始使用華為升騰950DT進行預訓練，相關測試仍在進行。



8. 據財聯社今日報道，華為引望與寧德時代(03750)(深:300750)「巧克力」換電合作的首款車型計劃於2027年推出，為東風(滬:600006)與華為合作推出的奕境品牌產品。10月19日，華為乾崑智能汽車解決方案宣布，引望與寧德時代、時代電服開展智能換電合作，打造乾崑智駕完整智能充換電生態。奕境汽車於10月18日在華為松山湖園區開啟奕境X9全國批量交付，郭富城成為奕境001號車主。(jq)