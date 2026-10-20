20/10/2026 09:10

【聚焦數據】測算：9月70城房價環比續跌0.1%，同比降幅收窄至2.8%

《經濟通通訊社20日專訊》國家統計局公布9月份商品住宅銷售價格變動情況。路透根據數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降2.8%，續創今年來最慢降幅，上月跌3%；環比下降0.1%，已連續4個月保持該水平。



經測算，9月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有17個（上月15個），下跌49個（上月49個），持平的四個（上月六個）。



國家統計局城市司統計師楊彩芳解讀稱，9月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格按月繼續上漲，二三線城市按月降幅總體收窄，一二三線城市按年降幅均收窄，按月上漲城市個數比上月增加。



此前中指研究院報告顯示，樓市仍處淡季行情，9月百城二手住宅均價環比下跌0.60%，跌幅較上月擴大0.15個百分點，同比則下跌6.94%；百城新建住宅均價環比上漲0.17%，同比上漲2.12%。(wn)