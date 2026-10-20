20/10/2026 08:22

【人行操作】人行將出台多項政策舉措：設立非銀大額贖回流動性支持工具等

《經濟通通訊社20日專訊》中國人民銀行行長潘功勝昨日在2026金融街論壇年會開幕式上宣布，將出台多項政策舉措。



一是將會同金融監管總局、中國證監會設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具；二是擴大常備借貸便利(SLF)的適用機構範圍；三是推動銀行間和交易所債券市場互聯互通落地；四是試點進一步便利境外金融機構在境內外匯市場開展人民幣購售業務；五是會同科技部等十部門出台《關於金融支持建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心的指導意見》，加快構建與國際科技創新中心核心功能和國際化定位相適應的科技金融服務體系。



潘功勝表示，今年6月，人行設立了境外央行回購工具，支持境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金，通過債券回購方式從人民銀行獲取人民幣流動性，便利其人民幣流動性管理和人民幣資產配置，受到廣泛關注和歡迎。外資人民幣清算行是人民幣跨境清算網絡的重要組成部分，人民銀行擬將其納入工具的支持對象，有利於外資清算行更好地服務境外人民幣業務。(ry)