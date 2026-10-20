20/10/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升26點子，五連升報6.6791，創逾四年四個月高

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6791，較上個交易日4時30分收盤價升26點子，五連升，創2022年6月7日以來逾四年四個月新高，全日在6.6787至6.6831之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升42點子，報6.6781。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7200，較上個交易日升8點子，三連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較路透預測偏弱約390點。



市場人士表示，人民幣中間價持續調升，表明監管仍樂見人民幣即期維持偏強走勢；歐洲政治風險仍可能衝擊歐元，不過對人民幣影響有限。



中金公司最新點評指出，今年金融街論壇主要增強了政策可預期性，尚不足以單獨改變人民幣匯率的方向判斷，美元利率、國內基本面、資產回報和企業結匯節奏仍是更直接的驅動。維持此前對明年人民幣匯率溫和走強、斜率放緩、雙向波動增加的基準判斷，同時也需要關注美元強於預期和外部衝擊可能帶來的階段性壓力。(jq)