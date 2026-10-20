20/10/2026 09:01

【外圍經濟】騷亂衝擊下法國股市債市、歐元齊受挫，法國10年期債息創近一個月最大單日漲幅

《經濟通通訊社20日專訊》法國社會動盪衝擊當地金融市場，法國10年期國債孳息率單日飆升14個基點至4.93厘，創近一個月最大單日漲幅；與德國同期國債的利差擴大至147個基點，為兩周高位。歐元兌美元亦下跌0.25%。



周一（19日），法國CAC 40指數收跌1.1%，領跌歐洲主要市場，法國兩大銀行法巴銀行與興業銀行分別下跌2.5%與3.4%。零售板塊同樣受創，家樂福股價下跌2.2%，行政總裁表示，公司因破壞蒙受的損失將達數千萬歐元。



此輪動盪的核心，是市場對法國能否有效削減財政赤字的信心動搖。三井住友銀行全球市場策略師Hank Calenti表示：「此次市場波動發生在大規模抗議之後，表明改革預期正在減退。」



抗議生活成本上漲的示威亦在歐洲其他國家爆發，包括西班牙和意大利，當地股市同樣下跌。Calenti指出，此番衝擊波及整個歐元區，多個市場的改革前景均趨於黯淡。值得關注的是，周一德國10年期國債孳息率同樣上行4個基點至3.45厘，而同期美國國債孳息率僅輕微收漲不到1個基點。(rc)