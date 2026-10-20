20/10/2026 09:42

【俄烏開戰】美推遲向烏交付「愛國者」防空導彈，烏疑美方限制情報共享

《經濟通通訊社20日專訊》美國與烏克蘭關係持續惡化之際，《華盛頓郵報》報道，美國推遲向烏克蘭交付「愛國者」防空導彈。



消息稱，美國對烏的武器交付自今年5月起一直不穩定，烏克蘭的「愛國者」防空導彈庫存已接近耗盡。同時，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基近期分歧加劇，烏方官員懷疑美國限制與烏克蘭的情報共享。



澤連斯基周一（19日）表示，俄羅斯當天對基輔及周邊地區發射了16枚彈道導彈，又派出200多架無人機施襲，「我們又沒有收到夥伴的提前預警」。



不過，特朗普回應稱，美方仍有與烏克蘭分享情報，「澤連斯基不知道自己在說什麼，我們共享情報。我們給了烏克蘭很多，他們什麼也沒給我們。」(rc)