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21/10/2026 18:05
歐元兌美元報1.1221，關注歐洲央行行長拉加德發言
美匯指數
|指數
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|0.5685/89
|0.5685/89
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|美元/人民幣
|6.6766/70
|6.6764/68
|6.6781/85
|美元/港元
|7.8468/72
|7.8470/74
|7.8487/91
*上述報價只供參考用